Egenhausen Gemeinderat zweifelt an Messergebnissen

Egenhausen - Das Landratsamt Calw hat sich zu dem von Bürgermeister Sven Holder angemahnten "dringenden Handlungsbedarf" in Verkehrsbelangen in Egenhausen geäußert. Die Stellungnahme wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung leidenschaftlich diskutiert und hinterfragt. Dass der Schwerlastverkehr in Egenhausen mit einem Anteil von 4,5 Prozent sehr gering sei und deshalb eine Umleitung nicht in Betracht komme, wurde von Ergül Köhler infrage gestellt. Die Gemeinderätin würde interessieren, wann die Messung der Verkehrsbehörde durchgeführt worden sei: "Zu Stoßzeiten, innerhalb von 24 Stunden oder in einer Ferienwoche?" Täglich könne sie beobachten, dass Schüler und Fußgänger auf den Gehwegen ausweichen müssten, weil zwei Lastwagen im Begegnungsverkehr nicht aneinander vorbeikämen.