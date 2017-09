Egenhausen Franziska Rothfußübernimmt Kasse

Egenhausen (kö). Die Gemeinde Egenhausen hat für eine befristete Zeit eine neue Kämmerin. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte sich Franziska Rothfuß kurz vor. Sie ist 22 Jahre alt und wohnt in Baiersbronn. Nach dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium in Freudenstadt absolvierte sie ein duales Studium bei der Landesbank in Stuttgart. Erst bei der zweiten Stellenausschreibung seien drei Bewerbungen eingegangen, informierte Bürgermeister Sven Holder das Gremium. Dienstbeginn für Franziska Rothfuß ist der 1. Oktober.