Egenhausen Filmhits mit Polka und Marsch vereint

Egenhausen. Den Einstieg in das Musikprogramm übernahm die Jugendkapelle "BrassClub" unter der Leitung von Branko Herbstreit mit "Land of Hope and Glory" und "Driving Test". Von der Bühne wurden die jungen Musikanten aber erst entlassen, nachdem sie hinter dunklen Brillen die Zugabe "Another one bites the Dust" gespielt hatten.

Richtig los ging’s nach der Eröffnung durch die jungen Musiker mit der Fanfare von "20th Century Fox", die gleich erkennen ließ, was der Konzerttitel versprach, nämlich Filmmusik vom Feinsten, dargeboten durch das Orchester des Egenhauser Musikvereins. Nach Udo Lindenbergs "Hinterm Horizont geht’s weiter" standen Filmmusik-Klassiker aus den 1960er-Jahren auf dem Plan mit einem Medley aus verschiedenen Italo-Western von Ennio Morricone, darunter "Spiel mir das Lied vom Tod".

Daniel Sailer moderierte auf charmante und witzige Art durch den ersten Teil des Konzertabends. Er kündigte nicht nur die Titelfolge an, sondern verwandelte Dirigent Branko Herbstreit auch mit jeder neuen Sequenz in eine andere Person, so wurde aus ihm bei den folgenden Stücken zunächst ein Löwendompteur und dann ein Häuptling.