Egenhausen FC Egenhausen schafft Anreize für Trainer

Spielertrainer Arne Bodamer ging in seinem Bericht der Aktiven nicht nur auf die erfolgreiche Saison in der Kreisliga B ein, sondern nahm auch die weit weniger erfolgreiche Hinrunde in der Kreisliga A in den Fokus: "Jede Kreisliga-Mannschaft hat Schlüsselspieler, deren Fehlen man kaum kompensieren kann – und wenn uns dann entscheidende Stützen aus der Meistermannschaft verletzungsbedingt über längere Zeiträume fehlen, dann haben wir Probleme." Hoffnung mache ihm, dass einige Spieler gerade rechtzeitig zu Beginn der Rückrunde wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen: "Unser klares Ziel ist der Klassenerhalt und dafür werden wir alles reinhauen."

Coach Bodamer wird künftig von seinem Bruder unterstützt

Unter dem Applaus der Versammlung konnte Vorsitzender Benjamin Finis zudem bestätigen, dass man sich mit dem Spielertrainer auf eine ligaunabhängige Fortsetzung seiner Trainertätigkeit einigen konnte. Zudem wurde mit Gero Bodamer ein Co-Trainer gewonnen, der ab dem Sommer die Geschicke seines Bruders unterstützen wird.

Von etwa 90 betreuten Jugendspielern berichteten anschließend nicht nur die beiden Jugendleiter Raphael Roth und Florian Theurer, sondern auch die Trainer der Jugendmannschaften. Von den Bambini bis zur B-Jugend stelle der 1. FC Egenhausen alle Mannschaften mit eigenen Jugendspielern. Allerdings machen fehlende Jugendtrainer dem Verein einen Strich durch die Rechnung: So wurden die 23 D-Jugendspieler zunächst mit zwei Mannschaften gemeldet – aufgrund fehlender Trainer musste dann aber noch vor Rundenstart ein Team zurückgezogen werden.

Dass der Verein nicht mehr nur aus Fußball und Kinderturnen besteht, wurde in den nachfolgenden Berichten deutlich, in denen Evelyn Piche und Heidi Bohnet von der neu gegründeten Laufgruppe berichteten. Auch mehrere Fitness- und Gesundheitskurse sind mittlerweile unter dem Dach des FCE angesiedelt.

Abteilungsleiterin Sabine Brenner konnte auf ein sehr zufriedenstellendes Jahr beim Mädchen- und Bubenturnen zurückblicken. "92 Mädchen und fast 20 Jungs kommen jede Woche in die Turnangebote." Auch das Sportabzeichen absolvierten immerhin 59 Teilnehmer, wobei 35 Auszeichnungen in Gold erreicht werden konnten.

Kassiererin Nicole Stickel hob in ihrem Kassenbericht hervor, dass die gute finanzielle Situation den Ehrenamtlichen zu verdanken ist, die viel Zeit und Energie in die Bewirtschaftung des Sportheims und die Organisation von Festen einbringen. Mit einem kleinen Plus konnte der FCE sich über das Ausnahmejahr retten. "Dabei ist aber die Beschaffung des neuen Ricoten-Materials für den Ausweichsportplatz noch nicht abgerechnet worden", so Stickel, und auch die Sanierung der Parkflächen stehe noch aus. Für beide Vorhaben veranschlagt sie jeweils rund 15 000 Euro.

Pauschale soll Übungsleiter für die Jugend locken

Trotz der anstehenden Herausforderungen verspürten die Kassenprüfer in ihrem Bericht viel Dankbarkeit für das gelungene Jahr und das engagierte Finanz-Team. Der Vorstand wurde auf Antrag von Bürgermeister Sven Holder ohne Diskussion entlaset.

Einen Tagesordnungspunkt hatte der Vorsitzende dann noch einzubringen: Aufgrund der Schwierigkeiten Jugendtrainer zu finden, diskutiere der Ausschuss schon seit Monaten über mögliche Anreize oder andere unterstützende Rahmenbedingungen. Neben der konzeptionellen Unterstützung schlug Finis der Versammlung die Einführung einer Trainerpauschale für die Jugendtrainer vor. In einer kurzen Aussprache wurde das Ansinnen unterstützt. Der Monatsbeitrag in Höhe von acht Euro pro Jugendfußballer erschien den Mitgliedern nicht nur vertretbar, sondern geradezu unvermeidbar, um die Lücke im Trainerstab zeitnah wieder zu schließen. Bei neun Enthaltungen wurde dem Vorschlag schließlich mit großer Mehrheit zugestimmt.

Die Ehrungen für langjährige Mitglieder des 1. FC Egenhausen nahm Vorstandsmitglied Achim Gauß vor. Unter großem Applaus wurden geehrt: für zehnjährige Mitgliedschaft Benjamin Stickel, Tobias Blum und Benjamin Finis, für 20-jährige Mitgliedschaft Gordon Brand, für 30-jährige Mitgliedschaft Achim Gauß, für 40-jährige Mitgliedschaft Helmut Blum, für 50-jährige Mitgliedschaft Manfred Sonntag und Wilfried Steeb, für 60-jährige Mitgliedschaft Fritz Bühler und Helmut Reichle. Manfred Sonntag, Wilfried Steeb, Fritz Bühler sowie Helmut Reichle wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt und wie die anderen Geehrten mit einem Weinpräsent bedacht.