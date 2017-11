Egenhausen Entscheidung nach Mitternacht

Egenhausen. Die erste Ausgabe des Preisbinokels im Egenhäuser Sportheim war viele Monate mit Spannung erwartet worden: Jede Woche spielten sich zahlreiche begeisterte Kartenspieler im Sportheim warm, um am Tag X die Erfolge einzufahren. 45 Teilnehmer wollten sich die Chance auf 100 Euro Preisgeld nicht entgehen lassen und meldeten sich für das Turnier an. Spielleiter Jürgen Renz und sein Compagnon, Vorstand Achim Gauß, hatten alles bestens vorbereitet, so dass es gleich losgehen konnte. Die Teilnehmer zogen ihre Nummern und setzten sich an ihre Tische – nicht ohne vorher die Galerie der Sachpreisen zu würdigen, die jedem Teilnehmer einen Preis garantierte.