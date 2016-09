Egenhausen Ein Jahr in einem völlig fremden Land

Egenhausen. Rund zehn Millionen Menschen leben in Benin. Etwa 6000 davon in Mougnon. In einem ort, das sich kaum drastischer von europäischen Städten unterscheiden könnte: Es gibt kein fließendes Wasser, erst seit drei Jahren ist das Dorf ans Stromnetz angeschlossen. Auf Google Maps sucht man es vergebens. Ein Jahr wird Mougnon Desiree Wolfs Zuhause sein. Die 19-Jährige verbringt ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in Westafrika, um sich um Waisenkinder zu kümmern.

Knapp eine Woche vor der Abreise wirkte Wolf noch entspannt. Doch die Betonung liegt hierbei auf "noch", wie die frisch gebackene Abiturientin selbst zugibt. "Es wird von Tag zu Tag realer", beschreibt sie ihren momentanen Gefühlszustand. Neugier, Freude, Aufregung und Unsicherheit wechseln sich ab. "Nur Angst habe ich keine."

Bereits seit Wochen laufen für Wolf die Vorbereitungen für die große Reise, die die "Kinderhilfe Westafrika" organisiert. Bei Vorbereitungsseminaren hat sie bereits die anderen Freiwilligen kennengelernt, mit denen sie die erste Zeit zusammensein wird. Dabei gab es auch unter anderem Kurse zu der passenden Kleiderwahl und Verhaltensregeln. So sei es zum Beispiel unhöflich, älteren Menschen in die Augen zu schauen. "Vor dem Dorfältesten müssen wir knien. Wenn ein König vorbei kommt, flach auf dem Boden liegen", erzählt Wolf.