Egenhausen Ein ganz anderer Blick auf die Welt

Egenhausen. Ein klein wenig sei es schon so wie ein Leben in einem Museum. Die Sammlung, die Willfurth mit den Jahren zusammengetragen hat, folgt dabei allerdings keinen besonderen Präferenzen, repräsentiert keine bestimmte Epoche – außer vielleicht: So wie er seine "Home-Style"-Exponate daheim in seinem Haus in Egenhausen arrangiert, entwickeln sie alle eine ganz eigene Ästhetik. Da werden sogar uralte Lehrtafeln über Grundnahrungsmittel oder "Handarbeitsstiche" wirklich schön.

Die arg angegilbten Lehrtafeln hat Willfurth in der Egenhausener Grundschule entdeckt, als diese vor etlichen Jahren ihr Interieur austauschte. Jetzt hängen sie bei ihm daheim in der Küche. Und passen einfach hier her. Unbedingt stilsicher. Blickfänge. Wie – natürlich – die kleine Sammlung originaler und auch nicht ganz so originaler Blechdosen und Emailschilder. Oben in seinem Arbeitszimmer hat Willfurth auch ein paar irgendwann einmal in irgendeinem Schrank vergessene Geschenk-Packungen mit Seifen und Parfüm arrangiert. Würde man es selbst bei einer Haushaltsauflösung finden – wahrscheinlich Plunder. Hier – neben den historischen Coca Cola-Flaschen – ist es auf einmal Design-Kunst. Fesselt den Blick.

"Ich habe keine Ahnung wo das herkommt." Willfurth meint nicht die Exponate seiner Haus-Ausstellung, sondern seine Leidenschaft für all diese Kleinode. "Ich bin da wohl irgendwie anders geprägt." Er sähe Dinge anders als andere, sei ihm aufgefallen. Und nicht nur ihm sei das aufgefallen, sondern auch seinen Freunden, Bekannten. Von dort kam vor ein paar Jahren die Frage, ob er nicht einmal ein Familienportrait als Auftrag anfertigen könnte. Als Foto. Willfurth machte das Foto und fing daheim am Computer an, dieses nach allen Regeln der Kunst und der Bildbearbeitung zu "modifizieren". Es mit allerlei Effekten "wie alt" aussehen zu lassen. Das Ergebnis war phänomenal: Das Bild wurde tatsächlich zum Kunstobjekt, faszinierte jeden Betrachter. Und Willfurth hatte seine eigentliche Passion gefunden.