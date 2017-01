Egenhausen Die "Zopflerbühne" läuft zu Hochform auf

Das eingespielte Team der "Zopflerbühne" mit den Urgesteinen Jutta Müller, Sandra Rath und Michael Schuler ist auch in diesem Jahr zu Hochform aufgelaufen. Ute Stickel und Birgit Bürkle (die diesmal als Wächter nur zwei Sätze sagen musste) führten Regie. Geschminkt wurden die Schauspieler von Ellen Käppeler, Viola Käppeler und Emel Bilgen. Für eine ausgezeichnete Tonübertragung und optimale Lichtverhältnisse sorgte Dieter Krauß.

In den Pausen wurden Tombolalose mit insgesamt 450 Gewinnen verkauft. Hauptpreis war eine Designer-Uhr im Wert von 250 Euro, der zweite Preise eine Stereoanlage für 200 Euro. Außerdem gab es Gutscheine, Schreibutensilien, Sekt, Wein und vieles mehr.

Nach der Theateraufführung betätigten sich Jonas Kern und Benjamin Blaich aus Simmersfeld als Diskjockey, und an den Tischen wurde weiter Speisen und Getränke serviert. Gemeinsame Veranstalter der Jahresfeier waren der Männergesangverein Egenhausen und der örtliche Fußballclub.

Das Lustspiel wurde am Sonntagnachmittag noch einmal in einer Seniorenvorstellung aufgeführt. Wegen des großen Besucherandrangs an beiden Tagen hat sich die "Zopflerbühne" entschlossen, den Schwank am kommenden Samstag, 21. Januar, ab 19.30 Uhr bei ermäßigtem Eintritt in der Silberdistelhalle ein drittes Mal aufzuführen. Karten dafür kann man vorab unter der Telefonnummer 07453/89 33 65 95 bestellen, außerdem ist die Abendkasse geöffnet.