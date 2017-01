Egenhausen Die Sanierung kostet 917 000 Euro

Die anfallenden Tiefbauarbeiten sollen nach der Ausschreibung in einer der nächsten Sitzungen vergeben werden. Weil die Trasse nicht am Rand, sondern in der Straße verläuft, fragte ein Zuhörer nach, ob eine Vollsperrung notwendig sei. Müller erklärte, dass die betroffenen Anlieger in einer Informationsveranstaltung über das Vorgehen in Kenntnis gesetzt werden sollen.