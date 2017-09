Egenhausen Die Kommune sucht kurzfristige Lösungen

Egenhausen. Vermarktung der Gewerbebrache Wolf, Beseitigung von Leerständen in der Winter- und Sommerstraße, Abbruch alter Gebäude in der südlichen Hauptstraße, neues Wohn- und Geschäftshaus in der Ortsmitte: Der Gemeinderat hat beim Ortsentwicklungskonzept Egenhausen der Abgrenzung eines vorrangigen Bereichs von 20,5 Hektar zugestimmt, der ins Landessanierungsprogramm aufgenommen werden soll.

Das Verfahren zur Sanierung des Ortskerns hat der Gemeinderat in der Sitzung am 17. Januar 2017 auf den Weg gebracht. In der Bürgerwerkstatt am 26. April und in der Gemeinderatssitzung am 23. Mai wurden konkrete und wünschenswerte Vorstellungen erarbeitet – unter anderem mit dem Ziel, "vorhandene Flächen und Gebäude wieder einer sinnvollen Nutzung zuzuführen". Aktiv steuern und lenken könne man das nach Ansicht von Bürgermeister Sven Holder besonders dann, "wenn die Gemeinde Eigentümer ist".

Im Ort gibt es kein Gasthaus mehr