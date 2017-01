Egenhausen Blumenkübel sollen Falschparker verdrängen

Messungen stehen Empfinden entgegen

Dass ab dem Kreisverkehr in Richtung Sommerstraße ein einseitiges Halteverbot erlassen wird, ist hingegen beschlossene Sache. Dadurch sei es möglich, dass auch lange Fahrzeuge problemlos einfahren könnten. Auf dem Gehweg im Ortszentrum – vor der Sparkasse – wird häufig unerlaubt geparkt. Ein Verbotsschild würde Abhilfe schaffen, lautete ein Antrag. Das könne man für die Straße, aber nicht für Gehwege anordnen, wurde bei der Verkehrsschau klargestellt und gleichzeitig empfohlen, in dem Bereich Blumenkübel aufzustellen.

Die Anregung, durch Markierungen an der Ausfahrt des Neubaugebiets "Reutäcker" zur Verkehrssicherheit beizutragen, hat zu einer Stellungnahme der Polizei geführt: Die in Egenhausen geltende Rechts-vor-links-Regelung sei dort "rechtswidrig und gefährlich". Bei einem Unfall mit Personenschaden müsse die Verkehrsbehörde wegen der Haftung deshalb eingehende Untersuchungen durchführen. Die Formulierung hat Gemeinderat Hans Kern geärgert. "So eine Aussage muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Entweder handelt die Polizei, oder sie hält den Mund", sagte er in der Sitzung.

Auf dem öffentlichen Parkplatz in der Siedlung Bei den Eichen 26 eine gesonderte Stellfläche für einen Behinderten auszuweisen, hält der Gemeinderat für nicht erforderlich. Petra Kirn: "Dort gibt es immer genügend Parkmöglichkeiten." Karl-Heinz Gänssle hatte sich in einem Leserbrief darüber beschwert, dass am Ortseingang in der Altensteiger- und der Hauptstraße Autofahrer viel zu schnell unterwegs seien und besonders Kinder gefährden, die an der dortigen Haltestelle in den Bus einsteigen. Durchgeführte Messungen hätten ergeben, das von 240 Fahrzeugen lediglich 16 zu schnell unterwegs gewesen seien – und zwar um zehn bis 15 Stundenkilometer. Gemeinderätin Engül Köhler konnte das kaum glauben: "Nach meinen Beobachtungen wird auf diesem Streckenabschnitt regelrecht gerast." An der Verkehrsschau haben Nicole Mann, Leiterin der Abteilung Ordnung und Verkehr im Landratsamt, Vertreter der Polizei, des ADAC und der Straßenmeisterei teilgenommen.