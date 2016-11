Egenhausen Besucher trotzen dem Regen

Anita Spitschu aus Wart ist von Anfang an dabei. Sie hatte Früchtebrot, hausgemachte Liköre und "besoffene Zwetschgen" in Gläsern mitgebracht. Familie Lutz aus Egenhausen verkaufte Holzkrippen, Adventskränze, Kerzen und selbst gestrickte Socken. Die Leiterin vom Kindergarten "Spatzennest", Bettina Wenz, hatte Früchteaufstriche, Gewürzsalz und Geschenkartikel ausliegen. Der Erlös ist für ihre Tochter Lisa bestimmt, die seit dem gestrigen Sonntag, 20. November, zu einem Missionseinsatz in Bali unterwegs ist, um an einem Programm für Waisenkinder teilzunehmen. Zwei Wochen später fliegt sie zur Insel Sumba und danach an die Ostküste Indiens. Hobbyimker Markus Braun hatte Gläser mit unterschiedlichen Honigsorten aufgereiht, Claudia und Dorothee Maser Papierarbeiten sowie Gedrechseltes und Annette Wassilowski Gebäck, Glühweingelee und Bascetta-Sterne.

Fröhliche Stimmen drangen am Stand der "Bastelhühner" ans Ohr. Sechs Frauen aus Egenhausen treffen sich einmal in der Woche abwechselnd im Neubaugebiet "Reutäcker" zum gemeinsamen Werkeln. Beim Adventsmarkt lagen Christbaumschmuck, Handy- und Einkaufstaschen, geknüpfte Armbänder und Weinglaslampenschirme auf dem Tisch. Für Andrea Aust aus Mindersbach ist der Adventsmarkt in Egenhausen seit vielen Jahren ein fester Termin. Ihre Spezialität sind leere Flaschen, die sie mit Gips umwickelt und Engel modelliert. Außer in Egenhausen findet man sie auf dem Nagolder Weihnachtsmarkt. Unter den Besuchern sah man viele Eltern mit Kindern, die sich auf die festlichen Tage einstimmen wollten.

Organisator des Adventsmarktes war erneut die Jugendfeuerwehr Egenhausen. Sie hat nicht nur die Stände auf- und abgebaut, sondern sich mit Speisen und Getränken (Waffeln, Saitenwürste, Glühwein, Punsch) am Markt beteiligt und für Sitzgelegenheiten an aufgestellten Tischen und Bänken gesorgt. Die Jugendfeuerwehr wird von Enis Savanovic geleitet. Ihr gehören aktuell 26 Kinder, darunter zwei Mädchen an, die jeden zweiten Freitag im Monat von 18 bis 20 Uhr im Gerätehaus üben.