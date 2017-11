Egenhausen Besucher stöbern an 14 adventlichen Ständen

Monika Stickel hatte von ihrem Strickservice in der Altensteiger Burgstraße die schönsten Handarbeiten (Schals, Mützen, Stulpen, Tücher, Baby-Garnituren) eingepackt sowie kratzfreie Bade- und Spülschwämme. Sie ist von Anfang an dabei immer nah am Eingang. "Reine-Kunst" präsentiert Rainer Willfurth aus Egenhausen. Mit seiner Kamera hat er viele Landschafts- und Urlaubsbilder aufgenommen, bearbeitet und von den schönsten Motiven Karten bedruckt. Cordula Gaiser aus Mindersbach hatte unter anderem Wärmekissen, Topflappen, Nikolausstiefel aus Papier, Teelichter und Holzsterne in der Auslage.

Annette Wassilowski aus Egenhausen hatte aus Glühwein, Quitten und Lebkuchen geschmackvolle Gelees hergestellt, transparente Bascetta-Sterne gebastelt und Plätzchen gebacken. Ihr Mann Ingo – Feuerwehrkommandant von Egenhausen – formte Stäbe aus Metall. Gisela Lutz aus Egenhausen brachte die ganze Familie zum Adventsmarkt mit. Auf dem Verkaufstisch stapelten sich selbst gestrickte Socken für Kinder und Erwachsene in vielen Mustern. Nebenan stellte Sohn Peter wunderschöne Holzkrippen aus.

Dorothea Hauser und Evateria Küstermann aus Egenhausen warteten mit vielen Stricksachen auf. Ins Auge fielen an diesem Stand vor allem Teelichter in schmalen Birkenstämmen. Die evangelisch-methodistische Kirchengemeinde Altensteig beteiligte sich zum ersten Mal am Adventsmarkt in Egenhausen. Der zweite Kirchengemeinderatsvorsitzende Wolfgang Zewe wohnt dort. Elisabeth Leonhardt bot Kalender, Plätzchen und Marmelade an. Später wurde sie von anderen Gemeindemitgliedern abgelöst. Claudia und Dorothea Maser verkauften Gedrechseltes.