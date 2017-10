Egenhausen Beim Überholenfrontal in denGegenverkehr

Egenhausen. Wie die ersten Ermittlungen des Polizeireviers Nagold ergeben haben, war eine 18-jährige Autofahrerin gegen 5.55 Uhr auf der Kreisstraße 4339 von Egenhausen kommend in Richtung Walddorf unterwegs. Kurz vor einer unübersichtlichen Rechtskurve versuchte sie offenbar, einen vor ihr fahrenden Lastwagen zu überholen. Hierbei übersah sie den in Gegenrichtung fahrenden Wagen eines 28-Jährigen. Nach dem Frontalzusammenstoß beider Autos wurde die Fahrzeugführerin von den Freiwilligen Feuerwehren aus Egenhausen und Altensteig aus ihrem Fahrzeug geborgen. Beide Beteiligte wurden bei dem Unfall schwer, nach Angaben der Polizei aber nicht lebensgefährlich verletzt und von Rettungsteams in Krankenhäuser gebracht. Die Kreisstraße war bis gegen 7.45 Uhr voll gesperrt.