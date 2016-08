Egenhausen Auszeit fürFlüchtlingeauf dem Kapf

Egenhausen/Stuttgart. Sie kommen aus elf Ländern und sind zum Teil erst seit wenigen Monaten in Deutschland – 60 Flüchtlinge, die es nach Baden-Württemberg verschlagen hat. Damit sie eine Woche lang ein Stück Normalität und Abwechslung vom oft monotonen Alltag in der Gemeinschaftsunterkunft erleben konnten, hat das Evangelische Jugendwerk in Württemberg (EJW) die jungen Leute unter dem Motto "Ferien von der Flucht" zu "Free Style 2016" ins Sport- und Freizeitheim Kapf bei Egenhausen im Schwarzwald eingeladen. Dieses Urlaubsangebot stand auch für deutsche Teilnehmer offen, aber nur wenige wollten sich darauf einlassen. Die Warteliste bei den Flüchtlingen war hingegen lang und deshalb hat das EJW kurzfristig eine Woche vorher noch eine zweite Freizeit angeboten, an der 20 Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren teilgenommen haben.

Von dem Angebot haben die "Free-Styler" von den vorjährigen Teilnehmern erfahren, die ganz begeistert zurückgekommen waren. "Für die Teilnehmer ist dieses Angebot unschätzbar wertvoll, und das EJW hat in diesem Bereich eine wichtige Aufgaben in der Gesellschaft", ist Yasin Adigüzel überzeugt. Der Landesreferent für Interkulturelle Öffnung im EJW leitete die Freizeit schon zum zweiten Mal und möchte, dass dieses Modell von den Bezirksjugendwerken und CVJMs in Württemberg aufgenommen wird und sie selber ähnliche Freizeitformate entwickeln. "Es braucht Mut und ein Herz für diese Aufgabe", sagte er. Die Verantwortlichen in den Bezirken und Orten lädt er ein, selbst einmal als Mitarbeiter dabei zu sein, um zu sehen, wie eine Freizeit mit so unterschiedlichen Teilnehmern gelingen kann.

Damit es in Zukunft mehr Angebote dieser Art gibt, hat die Evangelische Landeskirche in Württemberg dem EJW für die nächsten drei Jahre einen Fonds in Höhe von 700 000 Euro zur Verfügung gestellt. Interessierte Jugendwerke und CVJM-Ortsgruppen können daraus zum Beispiel die Teilnahme junger Flüchtlinge an Freizeiten finanzieren. "Brücken sind Beziehungen, und über diese Brücke ist es möglich, dass junge Flüchtlinge auch den Weg zu unseren Angeboten in der Jugendarbeit finden", so die Erfahrungen von Adigüzel. "Vielleicht verändert das unsere Jugendarbeit, und vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm."