Egenhausen Alte Kinderspiele neu entdeckt

Gespielt wurde auch "Katz und Maus", ein altes Kreisspiel, bei dem Laufen und Fangen im Vordergrund stehen.

Und wenn bei "Faulei" oder auch als "Fuchs" benanntem Spiel ein Säckchen hinter den Kindern auf den Boden fiel, mussten sie aufpassen und den Fuchs schnell einholen. Alle waren mit Begeisterung dabei und merkten gar nicht, wie schnell so ein Nachmittag vorbeigehen kann.

Runde zwei Stunden waren die jungen Teilnehmer, teilweise sogar in Begleitung von Mama oder Papa dabei. Es gab ständig was zu entdecken in der Natur. Auch Nachtfalter konnten beim Gang durch die Natur bestaunt werden.

Ein Bollerwagen, randvoll gefüllt mit Getränken und einem gesunden Imbiss für das Picknick durfte nicht fehlen.

Nach etwa zwei Stunden traf der Tross wieder an der Silberdistelhalle ein und breitete unter schattigen Bäumen seine Wolldecken aus. Das vierköpfige Team rund um Chorleiterin Bettina Zens hatte alles bestens vorbereitet.

Der siebenjährige Sören war schon im letzten Jahr dabei und fand es auch dieses Mal wieder super, wobei das Talerspiel ihn am meisten begeisterte. Weil sein Papa noch Urlaub hatte, erlebten sie die Fortsetzung der Veranstaltung des Frauenchors Egenhausen dieses Mal gemeinsam. Ihm hat der Nachmittag in der Natur mit Bewegung, Spiel und Gesang ebenfalls gut getan.

Auch Rafael, neun Jahre, hatte viel Spaß, besonders beim gemeinsamen Picknick mit all den leckeren Sachen, angefangen von Hackbällchen und Landjägern, Eiern und Gemüse-Sticks mit leckeren Dips.

Die beiden Schwestern Michelle, zehn Jahre und die achtjährige Angelina erzählten über ihre Lieblingsspiele bei dem schönen Nachmittagsausflug. Die Jüngere von beiden mochte "Taler, Taler" am liebsten, während die Ältere "Katz und Maus" richtig gut fand.