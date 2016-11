Egenhausen 45 Egenhauser betreuen Flüchtlinge

Egenhausen. Der Arbeitskreis Asyl wurde vor acht Monaten gegründet. "Es gab viel zu tun, und es gibt nach wie vor einiges zu tun", erklärte Hauptamtsleiterin Sarah-Jane Stöhr bei der jüngsten Zusammenkunft im Evangelischen Gemeindehaus. In der ehemaligen Bäckerei Katz habe man einen Sprachraum eingerichtet, Neugeborenen "das gegeben, was sie brauchen", mit sechs syrischen Männern im früheren Farrenstall ein Gespräch geführt. Der Bauhof habe Holzbriketts geliefert, "um das Beheizen der Wohnung im Winter angenehmer zu machen", Asylbewerber seien zur Anhörung nach Karlsruhe gefahren und kleine Dienstleistungen – zum Beispiel Rasenmähen – vermittelt worden. Notwendig gewesen seien auch Hinweise, dass gelbe Säcke nicht schon mehrere Tage vor der Abholung rausgestellt werden sollten, weil die Gefahr bestehe, dass sie nachts von Tieren auf der Suche nach Nahrung aufgesucht werden. Stöhr: "Und wir haben die Flüchtlinge gebeten, wegen der hohen Stromkosten das Licht nicht Tag und Nacht brennen zu lassen."

Die Hilfsangebote wurden in drei Bereiche aufgeteilt. Eine Gruppe versucht, den Asylbewerbern die deutsche Sprache näherzubringen, die zweite hat sich zur Übernahme von Patenschaften bereit erklärt und die dritte kümmert sich um die Organisation und Bewirtung im Café International. Nach dem Auszug der Bäckerei Katz in der Hauptstraße 23 wurde das Erdgeschoss unter Mithilfe von Flüchtlingen – in den oberen Stockwerken leben eine achtköpfige Familie aus Afghanistan und eine fünfköpfige Familie aus dem Kosovo – renoviert. Dort finden seitdem an vier Tagen in der Woche unter Leitung von Stefanie Müller und Brigitte Wolf Sprachkurse statt.

Für das alle vier Wochen geöffnete Café International ist Birgit Ott Ansprechpartnerin. "Es kommen nicht nur Frauen mit Kindern, sondern auch Männer", freut sie sich, dass das Angebot von Flüchtlingen angenommen wird. Wünschen würde sie sich, dass "auch Außenstehende aus dem Dorf zu uns kommen". Ändern könnte man den jetzigen Zustand ihrer Meinung nach durch Auftritte von Mädchenturnerinnen, Kindergartenkindern oder der Jugendkapelle des Musikvereins. "Dann sitzen auch Eltern im Café".