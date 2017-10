Ebhausen Welten prallen aufeinander

Nagold. In drei öffentlichen Aufführungen, am Freitag, 15., Samstag, 16. und Sonntag, 17. Dezember, jeweils um 19 Uhr, zeigen die Teilnehmer der Theater-AG am OHG unter der Leitung von Andreas Schäfer, das von ihm geschriebene Theaterstück im Kubus.

Rund 18 Monate hat Schäfer an dem Stück "Sünde" geschrieben, bei dem sich Wissenschaft, Sekte und Natur begegnen. Alle drei verfolgen als eigene Welten auch ein eigenes Ziel. Am Anfang steht dabei der Fund eines Buches, während die Wissenschaft einen Verschluss für Wasserflaschen entwickelt, der Keimfreiheit garantieren soll.

Ab der 8. Klasse zu empfehlen