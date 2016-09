Ebhausen Von Mühlen und Raben

Ebhausen. Auf die Frage nach Liedern zum Thema Mühle und Müller im deutschen Volkslied dürfte manchen Eichendorffs Gedicht "In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad", einfallen oder auch das Kinderlied "Es klappert die Mühle am rauschenden Bach" und "Das Wandern ist des Müllers Lust". Sie rufen in uns das Bild der Mühle wach: das große sich stetig drehende Mühlrad, ein schnell fließender Wasserlauf, die abgeschiedene Lage tief unten im Tal. Dieses romantische Bild einer Wassermühle klingt in den Liedern immer weiter. Das Vokalensemble Inspiration wird diese Mühlenlieder in eigens für den Chor arrangierten Sätzen singen. Margit Arndt-Leibinger begleitet am Flügel.

Von den Gedicht-Texten seines Freundes, des Dichters Wilhelm Müller, war Franz Schubert derart fasziniert vom Reichtum der romantischen Empfindungen und Ausdruckstiefe, dass er noch in der Nacht zu komponieren begann und bereits am nächsten Morgen die ersten Lieder für den Zyklus "Die schöne Müllerin" zu Papier gebracht hatte. Peter Eisele hat mehrere dieser Lieder neben weiteren Klavierliedern von Robert Schumann und Johannes Brahms, die alle auf das Bild des Mühlrades und Mühlbaches als Sinnbild der Liebe und des unaufhaltsamen Schicksals verweisen, für seinen Chor eingerichtet.

Gertrud Wollschläger, Sängerin des Vokalensembles, veröffentlichte 2011 Rabengedichte, so unter anderem auch "Der Nachtkrabb kommt", der ja im süddeutschen Raum als ein sagenhafter, rabenähnlicher Riesenvogel gilt, der als Kinderschreck dient und angeblich die Kinder holt, die sich nach Einbruch der Dunkelheit noch im Freien aufhalten. Die Illustrationen, die beim Konzert zu sehen sind, stammen von dem Altensteiger Künstler Wolfram Paul.