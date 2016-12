Ebhausen Unterrichtsraum fertig renoviert

Bereits im März ereignete sich ein Unfall, bei dem der Gerätewagen sehr stark beschädigt wurde und anschließend bis zum November in der Reparatur war. Unbürokratische Hilfe zur Wiederherstellung der Leistungsbereitschaft kam in dieser Zeit aus Altensteig mit einem Schlauchwagen. 38 Übungen und 22 Einsätze absolvierte die Feuerwehr in diesem Jahr.

Mit insgesamt fünf Neuzugängen bei den Feuerwehrleuten ist die Anzahl der Feuerwehrmitglieder auf 37 gestiegen. Begrüßt wurden Stefan Reule, Ludwig Rauser, Manuel Feuerbacher, Andre Marquardt und Kevin Köhle.

Der Unterrichtsraum ist nahezu fertig renoviert und präsentiert sich nach vielen Stunden engagierter Arbeit in neuem Glanz. Aus der Sicht von Abteilungskommandant Kalmbach "europäische Weltklasse", der mit Blick auf sein erstes Jahr an vorderster Front ein durchaus positives Resümee zog und sich reihum bedankte, nicht nur für das Engagement, beispielsweise beim veranstalteten Tag der offenen Tür.