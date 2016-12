Ebhausen Über den Tellerrand blicken

Ebhausen. Abdoulie Sanyang, Bubacarr Sanyang und Ansu Bajo wohnen zurzeit in einer kommunalen Anschlussunterbringung in Ebhausen. Zusammen mit mehr als zehn Freiwilligen zauberten die drei Gambier einen appetitanregenden Duft in die Unterrichtsküche der örtlichen Schule.

Zweieinhalb Stunden lang bereiteten die Teilnehmer unter Anleitung der drei Flüchtlinge traditionelle gambische Gerichte wie eine Art Eintopf, eine Tomatensoße mit Fleisch, verschiedene Salate sowie Reis zu – das meiste davon scharf, deftig, mit Erdnussbutter und viel Öl zubereitet.

Mandinka-Gesang und rhythmische Klänge in der Küche