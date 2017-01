Ebhausen Sorgenvoller Blick in die Zukunft

Trotzdem bereitet dem Kommandanten der Blick in die Zukunft große Sorgen. "Demnächst erreichen die geburtenstarken Jahrgänge die Altersgrenze und scheiden aus dem aktiven Feuerwehrdienst aus", zeigte er die Realität auf, "hinzu kommt die demografische Veränderung, die sich auf die Stärke der Einsatzkräfte negativ auswirken wird". Deshalb sind in 2017 zur Gewinnung von weiterem Personal für dieses Ehrenamt in allen Ortsteilen Infoveranstaltungen durch den eigens dafür gebildeten Arbeitskreis geplant.

"Nur eine gut ausgerüstete Wehr ist eine gute Wehr"

Auch der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Calw, Klaus Ziegler, setzt auf eine Ausweitung der Mitgliederwerbung bei gleichzeitiger Stärkung des Ehrenamtes, um die Zukunft der Freiwilligen Wehren zu sichern.

Der Rathauschef Volker Schuler hatte bereits bei seiner Begrüßung der Feuerwehrleute die Dankbarkeit der Gemeinde für den Dienst an der Allgemeinheit betont, den die Freiwillige Feuerwehr Ebhausen mit schlagkräftigen, motivierten und engagierten Abteilungen bewerkstellige. "Rund 110 000 Euro wurden im vergangenen Jahr für eine neue Pumpe, Wärmebildkamera und den Löschwasserbehälter in Wenden seitens der Gemeinde aufgebracht", benannte Schuler die Versorgung der Wehr mit Ausrüstungsgegenständen. Für 2017 hat der Gemeinderat einen zusätzlichen Mannschaftstransportwagen genehmigt. Ergänzend bedankte sich der Stellvertretende Bürgermeister Walter Baumann für den Gemeinderat bei den Feuerwehrleuten und ihrer Jugendabteilung. Er sieht deren Arbeit nicht als Selbstverständlichkeit, und "nur eine gut ausgerüstete Wehr ist eine gute Wehr", fügte er an.

Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung wurde Oberfeuerwehrmann Christian Deuble zum Löschmeister und die beiden Löschmeister Stefan Rinderknecht und Thomas Wiedmaier zu Oberlöschmeistern befördert.

Zwei Feuerwehrleute wurden für langjährigen aktiven Dienst in der Feuerwehr geehrt. Eine Urkunde für jeweils 25 Jahre Zugehörigkeit erhielten die Hauptfeuerwehrfrau Christina Wurster und der Hauptfeuerwehrmann Steffen Rentschler.