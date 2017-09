Ebhausen Schuler: "Das mit Abstand teuerste Projekt"

Seit der Juli-Sitzung hatte Architekt Fritz Kempf weiter an der Planung gefeilt. So sei in einem ersten Bauabschnitt die Erweiterung um einen zweigeschossigen Anbau sowie die Instandsetzung der Klassenzimmer vorgesehen. Dabei unterstrich Fritz Kempf, dass ein Aufzug aus Sicht der Planer in Zeiten von Inklusion und Barrierefreiheit unabdingbar sei. Auch der Bürgermeister machte deutlich: "Das gehört für mich zum Pflichtprogramm."

Weiter wies der Planer auf den sehr hohen Standard im energetischen Bereich hin, ebenso sollen die Dächer der Schule begrünt werden. Aufgrund der beengten Verhältnisse soll daneben noch das Rektorat verlegt und das Lehrerzimmer erweitert werden, was mit 600 000 Euro zu Buche schlägt.

"Wenn wir es machen, müssen wir es richtig machen und eine Menge Geld in die Hand nehmen", erklärte SDW-Rat Andreas Weßling. Auf seine Frage, wann es losgehen könnte, wies Bürgermeister Volker Schuler darauf hin, dass die Bauarbeiten aus jetziger Sicht noch vor den Sommerferien 2018 beginnen könnten.

Außerdem fasste der Ebhauser Gemeinderat in dieser Woche nach einigen Vorberatungen den Planungsbeschluss für den Umbau des Kindergartens in Rotfelden – der mit rund 1,2 Millionen Euro zu Buche schlagen wird. "Wir investieren viel im Bildungsbereich", erklärte der Rathauschef – doch werde es sicher schwierig, diese Maßnahme parallel zur Schule einzutüten, so Volker Schuler. "Da kommt es dann bei den Haushaltsberatungen zum Schwur", ist er überzeugt.

In den Augen von Ortsvorsteher Karl Lang wurde jetzt eine gute Lösung gefunden, und er hoffte, "dass das Provisorium bald ein Ende hat".