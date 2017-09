Ebhausen Rotfelden erstrahlt in altem Glanz

Das Mostfest rund ums Backhaus in Rotfelden hat am Tag der Deutschen Einheit schon eine gewisse Tradition. Um 12 Uhr fällt am Dienstag der Startschuss für die gemütliche Dorf-Hocketse unter der Regie des Heimat- und Kulturvereins.

Ebhausen-Rotfelden. Wie immer dürfen sich die Besucher auf ofenfrischen Zwiebelkuchen aus dem Holzbackofen sowie frisch gepressten Apfelsaft freuen. Der leckere Saft aus heimischem Streuobst wird direkt vor Ort mit der historischen Mahle und Mostpresse des Heimat- und Kulturvereins hergestellt.

In diesem Jahr steht das Mostfest in Rotfelden aber unter ganz besonderen Vorzeichen: Unter der Überschrift "Rotfelden – in altem Glanz" findet zeitgleich im Sitzungssaal des Rathauses eine Ausstellung historischer Ansichten von Alt-Rotfelden statt. In sechsmonatigem Schaffen hat der Hobbykünstler Harald Kübler aus Rotfelden 14 Ölbilder mit Motiven rund um Rotfelden gemalt, die jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt werden.