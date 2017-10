Ebhausen Rauch und Qualm im Schützenhaus

Aus dem Schützenhaus in Rotfelden stieg Rauch auf, und ein Feuerschein rief entfernte Anwohner auf den Plan. Um 19.14 Uhr wurde bei der Gesamtfeuerwehr Alarm ausgelöst.

Schon vier Minuten später war das erste Fahrzeug der Wehr zu hören und sieben Minuten nach der Alarmauslösung war das erste Fahrzeug mit Einsatzleiter Hans-Hermann Ungericht vor Ort.

Weitere vier Löschfahrzeuge trafen nacheinander am Ort des Geschehens ein. Wasserschläuche wurden ausgelegt, drei Trupps unter Atemschutzmasken bahnten sich ihren Weg in das verrauchte Gebäude, wo mehrere Personen eingeschlossen sein sollten. Flutlicht von allen Fahrzeugen leuchtete den Feuerwehrmännern den Weg zum Schützenhaus aus. Sehr schnell konnten die vermeintlich eingeschlossenen Menschen aus dem Gebäude befreit werden. Auch die Rauchentwicklung ging zurück. So konnte die Übung nach einer guten halben Stunde erfolgreich abgeschlossen werden.