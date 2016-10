Ebhausen Rat reagiert auf Proteste

Kritisiert wurde von Anliegern unter anderem, dass nach der neuen Parkregelung gefährlicher geparkt werde als zuvor. Außerdem würde nun schneller gefahren, da im unteren Bereich der Straße keine Fahrzeuge mehr auf der Talseite geparkt werden dürften. Deshalb wünschten sich die Anwohner bei einem Gespräch mit der Verwaltung die Einführung einer 30er-Zone. Festgehalten wurde in der Verwaltungsvorlage, dass es in der Schickhardt-Straße zu wenige private Stellplätze gibt, und es für die Anwohner schwierig ist, zusätzliche Parkplätze auf den Grundstücken auszuweisen. Insofern schlug die Verwaltung eine Korrektur vor, die vom Gemeinderat einstimmig und ohne weitere Diskussion abgesegnet wurde. Unter anderem wird dadurch das absolute Halteverbot im Bereich Bronngasse in einen eingeschränktes Halteverbot umgewandelt, so dass Be- und Entladen in diesem Bereich wieder ermöglicht werden. Außerdem stehen nach der Änderung drei weitere öffentlich Stellplätze zur Verfügung stehen.