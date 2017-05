Ebhausen Personalmangel bei der Feuerwehr

Fahrzeugpark aufgebaut

Dazu wurden in alle Haushalte Flyer verteilt und auch die Banner an der B 28 werben für Informationsveranstaltungen in den Ortsteilen. Selbstverständlich wird die Aktion von der Gemeinde Ebhausen und Bürgermeister Volker Schuler unterstützt. Bei den Informationsveranstaltungen sind alle Abteilungskommandanten mit Unterstützung ihrer Abteilungen vertreten. Neben der Information über die Feuerwehr durch den jeweiligen Abteilungskommandanten wird der Fahrzeugpark der Feuerwehr Ebhausen aufgebaut, präsentiert und erläutert. Bisher fand die Aktion in Ebhausen, Ebershardt und Wenden statt. Dabei ist die Resonanz unterschiedlich. Leider fand gerade im Ortsteil Ebhausen die Einladung die geringste Resonanz.

Am Donnerstag, 1. Juni, ab 19 Uhr besteht zum Abschluss der Aktion die Gelegenheit, sich in Rotfelden am Feuerwehrgerätehaus über die Feuerwehr zu informieren. Gerne sind auch Personen aus den anderen Ortsteilen willkommen, welche möglicherweise keine Zeit an den jeweiligen Tagen hatten.