Ebhausen "Pepper & Salt" sorgt für Lacher

Ebhausen (up). Am 22. Oktober stellt der Ebhauser Gewerbetreff in der Gemeindehalle ein ganz besonderes Event auf die Beine: Unter dem Slogan "Schlemmen zwischen Kultur und Gewerbe" steigt an diesem Abend eine "Schwäbische Nacht". Für den Augen- und Ohrenschmaus ist dabei das Stuttgarter Quintett "Pepper & Salt" zuständig – quasi die Pioniere der schwäbischen A-Cappella-Kultur. Souverän verbinden die fünf Akteure auf der Bühne schwäbischen Humor mit aufregenden Arrangements und wunderbaren Stimmen – eben "schwäbisch, sexy und sauguat".