Ebhausen Neues aus dem Oberen Ort

Ebhausen. Mit dem Pflegeheim ist im Oberen Ort in Ebhausen eine neue Anlaufstelle entstanden, welche die Parkierungssitutaion in der Ortsmitte durch die Besucher belastet. Nachdem man im Oberen Ort in Ebhausen unter anderem auch wegen des Kindergartens bei den Parkplätzen an die Kapazitätsgrenze stößt, werden in der Gartenstraße/Wetzelweg 15 neue Parkplätze mit einer großzügigen Breite von drei Metern entstehen. Die Parkplätze werden rollatoren-/kinderwagengerecht mit einem Gehbereich von 1,50 Meter in Asphalt versehen.

Der Kindergartenspielplatz "Sonnenstrahl" wird um die Restflächen des bisherigen öffentlichen Spielplatzes Gartenstraße erweitert und erhält eine neue, zusätzliche Erschließung zur Gartenstraße hin.

Neue Spielgeräte