Ebhausen Neue Jungjäger im Hegering

Ebhausen. Mehr als 120 Jäger aus Nagold, Haiterbach, Ebhausen und Rohrdof gehören dem Nagolder Hegering an. Zwei Jungjäger durften die Waidmänner nun im Rahmen ihrer Hauptversammlung in ihren Reihen neu begrüßen. Rolf Dittus, stellvertretender Kreisjägermeister, nahm Simon Seeger und Thomas Schittenhelm in einer Brauchtumszeremonie im Kreise der Jäger auf.

Umrahmt von den Jagdhornbläsern des Hegerings folgten an diesem Abend einige Berichte: Hegeringleiter Michael Raible berichtete von den vielseitigen Aktivitäten des Hegerings. So wirkten die Jäger bei der Pflege der Kreuzertalwiese mit und spendeten wie jedes Jahr den Baum des Jahres.

Breitling lobt die gute Zusammenarbeit