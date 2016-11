Ebhausen Musikalisch geht’s stetig aufwärts

Ebhausen. Wie Musiker-Chefin Ramona Weber in ihrer Rückschau in Erinnerung rief, war die zweite Ebhauser Marktplatz-Weihnacht des Musikvereins ein Erfolg. Allerdings wurden die Musiker vom großen Ansturm beinahe überrannt. Die Vorsitzende versprach: "In diesem Jahr sind wir besser gerüstet, und es wird kürzere Wartezeiten an den Ständen geben".

Weitere Events im abgelaufenen Vereinsjahr waren das traditionelle Weihnachtskonzert oder die Aufführung der Theatergruppe des Musikvereins, die mit ihrem Dreiakter "D’r reinschde Weiberhaufa" ihr Publikum begeisterte. Wie Ramona Weber anmerkte, wird es 2017 allerdings keine Theateraufführung geben – doch im Jahr darauf soll wieder ein Bühnenstück zur Aufführung gebracht werden.

Den ganz großen Höhepunkt im vergangenen Jahr bildete indes die "Musical-Gala". "Das war ein tolles und einmaliges Erlebnis", unterstrich die Vorsitzende. Für das kommende Jahr ist auch schon ein besonderes Event geplant, denn im April steht eine Neuauflage des gemeinsamen Konzertes mit dem Ebhauser Gospelchor in der evangelischen Kirche auf dem Programm.