Ebhausen Mit 27 bringt er viel Erfahrung mit

Dem Zivildienst folgte das Nachholen des Fachabiturs, anschließend eine mehrmonatige Reise durch Südostasien – bevor er an der Hochschule Neu-Ulm sein BWL-Studium mit der Fachrichtung Gesundheitswesen aufnahm. Bestandteil des Studiums: ein Praxissemester am Deutschen Herzzentrum in Berlin sowie ein Auslandssemester, das Petersen wieder nach Südostasien führte – genauer nach Indonesien, wo er einen internationalen Studiengang absolvierte. Seit Abschluss seines Studiums arbeitete er dann in einem Altenheim in Ulm, bevor er jetzt für seine neue Aufgabe zurück ins Gäu und den Nordschwarzwald wechselte.

Für Ulrich Lutz, Regionalleiter der künftig drei Pflegeheime, die die "Stiftung Altenheime Backnang und Wildberg" als Träger in Wildberg und nun auch Ebhausen betreibt, ist Julius Petersen die perfekte Wahl. "Er ist hoch motiviert und bringt erstklassiges Expertenwissen mit." Zudem agiere Petersen künftig stets im Verbund mit den beiden Wildberger Häusern, so dass er mit seiner neuen Aufgabe "nie alleine" dastehe. Derzeit gehe es darum, das künftige Team des neuen Ebhausener Pflegeheims aufzubauen, das später einmal insgesamt "50 Köpfe auf 30 Stellen" umfassen solle. Mit Natascha Grimm-Weigert sei bereits auch eine sehr versierte Pflegedienstleiterin gefunden worden.

Derweil gingen die Arbeiten an den neuen Gebäuden in der unteren Gartenstraße in Ebhausen "in die Endphase". Man sei allerdings, so erläutert Ulrich Lutz, zwei Monate hinter dem ursprünglichen Zeitplan hinterher, was der hohen Auslastung im Handwerk und den Verhältnissen im letzten Winter geschuldet sei. Es gebe aber keine baulichen Probleme. Jetzt sei die Eröffnung des Hauses "fix" für den 17. Februar 2017 geplant, die ersten Bewohner sollen aber bereits ab Anfang Februar in das Pflegeheim Ebhausen einziehen – wobei man mit einer Personalstärke von 15 Mitarbeitern starten werde. Sukzessive soll die Personalstärke dann in dem Maße ausgebaut werden, wie sich das Haus mit Bewohnern fülle. Insgesamt stünden später 42 stationäre Wohnplätze zur Verfügung sowie drei Tagespflege- und ein Nachtpflegeplatz.

"Das Beste am Haus ist seine Lage mitten im Ort"

Organisiert werde das Haus, erläutert Heimleiter Julius Petersen, in drei eigenständigen Hausgemeinschaften, wobei eine davon speziell für demenzielle Erkrankte eingerichtet werde. Ein "Highlight" dabei, wie Petersen findet: der zugehörige Dach- und "Sinnes-Garten" für die Bewohner, der als Anregungs- und Animations-Raum eine ausgefüllte Tagesgestaltung ermöglichen solle. "Aber das Beste an dem neuen Haus ist wirklich seine Lage mitten im Ort", freut sich Petersen auch über seinen künftigen Arbeitsplatz. Und die Nachbarschaft zum Beispiel zum Kindergarten – den man bereits als erstes auch zur Eröffnung des Hauses im Februar eingeladen habe.