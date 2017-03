Ebhausen Mehr Wertschätzung fürs Obst

Fazit der Erfassung sei, wie Daniela Schweikhardt anmerkte, dass vor allem eine Verbesserung der Baumpflege anzustreben ist. Denn nur regelmäßig gepflegte Obstbäume haben eine längere Lebenserwartung sowie eine höhere Ertragsfähigkeit. Ziel ist es außerdem, möglichst viel des kommunalen Steuobstbestandes mit seinen 348 erfassten Bäumen an sachkundige Bürger zu verpachten.

Verwertungs- und Vermarktungsmöglichkeiten zeigt die Bachelorarbeit ebenfalls auf – so wird unter anderem an einen "Ebhauser Saft" auf dem Wochenmarkt oder das Brennen des Streuobstes zum Beispiel zu einem "Ebhauser Zwetschgenschnaps" gedacht.

In der anschließenden Diskussion fand es Rotfeldens Ortsvorsteher Karl Lang positiv, die heimischen Streuobstwiesen in den Mittelpunkt zu rücken. Allerdings sei der Zustand vieler Obstbäume fürchterlich, wies Karl Lang auf die Notwendigkeit eines Baumschnitts hin. Vor diesem Hintergrund regte Andreas Weßling (SDW) an, dass die Gemeinde kostenlose Baumschnittkurse anbietet. Mit Sorge betrachtet Immanuel Deuble (BWG) die Zukunft der von Obstbäumen geprägten Kulturlandschaft. Deshalb regte er eine Obstbaum-Pflanzaktion an – aber auch eine ständige Pflege der Obstbäume sei erforderlich, so Deuble.

Und so beschloss der Gemeinderat jetzt auch, bei den kommunalen Obstbäumen noch in diesem Jahr einen Schnitt auszuführen.