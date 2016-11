Ebhausen Lage hat sich geändert

Außerdem existierten zu dieser Zeit noch die Schleckermärkte in Ebhausen und Rohrdorf, die vor allem in der Drogeriesparte den Bedarf deckten. Vorerst war klar: Es wird in der "Unteren Aue" keinen weiteren Lebensmittelmarkt und keinen Drogeriemarkt geben.

Nun hat sich die Lage jedoch verändert. Die Schleckermärkte sind weg und der vorhandene Supermarkt benötigt aufgrund struktureller Veränderungen mehr Platz, auch wenn sich das Warensortiment dadurch nicht vergrößern soll. Der Lebensmittelmarkt soll daher um 200 Quadratmeter erweitert werden, außerdem soll die Ansiedlung eines Drogeriemarktes ermöglicht werden. Der Bebauungsplan müsste entsprechend geändert werden.

Die eingeholten Stellungnahmen von der Verwaltung des Regionalverbandes Nordschwarzwald, dem Regierungspräsidium Karlsruhe, der Stadt Nagold, der Gemeinde Rohrdorf, dem Landratsamt Calw und einer Grundstückseigentümerin waren tendenziell allerdings eher negativ.