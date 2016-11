Ebhausen Info

Ebhausen-Rotfelden. Heftige, stundenlange Lavaerruptionen mit haushohen Auswürfen müssen nicht nur lebensbedrohlich sein. Für den Profifotografen Karl Lang aus Ebhausen-Rotfelden bietet das Naturspektakel vor allem reizvolle Motive. "Vor 25 Jahren habe ich einen Kollegen am Stromboli besucht", erzählt der 64-Jährige. Damals sei er mit dem "Vulkan-Virus" infiziert worden. Auch bei seiner inzwischen dritten Hawaii-Reise sind wieder Tausende Fotos entstanden, welche diese Erdgewalten eindrücklich dokumentieren.

Um solche Motive einzufangen, musste der leidenschaftliche Fotograf weit reisen. Ein Blick auf die Landkarte verrät: Hawaii liegt fernab vom Festland, inmitten des Pazifischen Ozeans, umgeben von scheinbar unendlichen Wassermassen. Für Lang ging die Reise sogar noch ein bisschen weiter. "Wenn ich in der Hauptstadt Honolulu bin, muss ich erst mal schauen, dass ich auf die Nachbarinsel komme" – das sind nochmal rund 45 Minuten Flugzeit. Hat Lang mit dem Mietwagen seine Unterkunft erreicht, beginnt die eigentliche Arbeit erst.

Der Profifotograf weiß nämlich, dass die gleiche Stelle am Morgen, am Mittag und am Abend "jedes Mal anders aussieht". Um das richtige Licht abzupassen, muss er im perfekten Moment den Auslöser drücken. "Oft gehe ich mehrmals an die gleich Stelle, aber immer zu einer anderen Zeit", erklärt Lang.