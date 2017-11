Ebhausen Heimmannschaft hat die Nase vorn

In diesem Jahr zeigten sich vor allem die Mannschaften stark, die zu den Stammgästen des Turniers gehören. Im Gegensatz zu den Vorjahren fielen die Ergebnisse allgemein deutlicher aus. So zog die Mannschaft aus Ebhausen ohne Gegentor ins Finale ein. Die beiden Mannschaften der Kernenschule, die es letztes Jahr nicht über die Gruppenphase hinaus geschafft hatten, machten es dieses Jahr besser und konnten sich ebenfalls gegen die anderen durchsetzen. Als Gruppenzweiter der A-Gruppe spielten die Emminger gegen ihre Nachbarn der Kernenschule und gewannen das Spiel um Platz drei am Ende deutlich mit 4:0.

Im Finale standen sich schließlich Ebhausen und die Kernenschule gegenüber. Beide Mannschaften waren hochmotiviert und wollten das Turnier unbedingt für sich entscheiden. Im Endeffekt konnte die Heimmannschaft aus Ebhausen das Turnier in einem hochspannenden Spiel mit einem Tor Unterschied gewinnen. "Doch auch die anderen Klassen müssen nicht enttäuscht sein, denn alle haben eine gute Leistung abgeliefert und bis zum Schluss gekämpft", freute sich Organisator Hafner.

Wie bereits in den Vorjahren war das Organisationsteam von der Offenheit der Grundschulen gegenüber der Idee und dem Handballsport begeistert. Besonders erfreulich war natürlich, dass die Kinder viel Spaß hatten. Die Halle in Ebhausen war voll, die Kinder haben sich gegenseitig angefeuert und während des Turnierverlaufs richtig Lärm gemacht.

Nicht nur die Kinder waren voll dabei, sondern auch die Lehrer zeigten ihre Trainerfähigkeiten. Dass auch die Lehrer für die Kooperation motiviert sind, merkt man laut VfL an den Ideen, die sie den Handballern mitteilen. Am Ende bleibt für die Handballabteilung des VfL Nagold zu hoffen, dass möglichst viele Kinder den Weg ins Handballtraining finden werden.

Weitere Informationen: www.vflnagold-handball.de