Ebhausen Gremium sieht Klärungsbedarf

Zudem wäre eine Veränderung im Vorsitz denkbar. Bisher bekleidete immer der amtierende Ebhausener Bürgermeister das Amt des Vorsitzenden, der Rohrdorfer Bürgermeister fungierte als sein Stellvertreter. Der Vorschlag: Die Bürgermeister wechseln sich alle drei Jahre zwischen diesen beiden Positionen ab. Bürgermeister Volker Schuler zeigte sich zudem offen, gegebenenfalls auch die Grundschulen von Rotfelden und Rohrdorf in den Zweckverband aufzunehmen.

Für Unruhe sorgte der vorgeschlagene Vertrag betreffend die Überlassung von Gemeinde- und Vereinssporthalle für schulische Zwecke an den Verband. Eine Unklarheit in der Formulierung, wer Investitionen in den Hallen vorschlagen, beschließen und über deren Bezahlung entscheiden kann, hatte eine längere Diskussion zur Folge. Im vorläufigen Vertragsentwurf war nicht eindeutig geregelt, wer für Betriebs- und Investitionskosten aufkommt.

Die Versammlung einigte sich schlussendlich darauf, dass es noch Konkretisierungsbedarf gebe.