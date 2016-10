Ebhausen Geschichte und Gegenwart von Ebhausen

So sei man froh gewesen, als sich die Gemeinde zur Herausgabe bereit erklärte, auch wenn der Startschuss für die Fertigstellung aus haushaltstechnischen Gründen dann erst 2013 fiel. Zahlreiche Ebhauser Bürger hatten bereitwillig mitgewirkt, doch Gerhard Werner bezeichnete auch die Zusammenarbeit mit dem Historiker Konrad Dussel als "überaus angenehm und konstruktiv".

Christel Hellwig rief die regelmäßigen Treffen und Interviews der vergangenen drei Jahre in Erinnerung, bei denen sich gezeigt hatte, wie groß das Interesse daran ist, über die alten Zeiten zu reden. Deshalb soll es das Café Forum in der Remise auch künftig geben. Hellwig betonte: "Es gibt noch so viele ortsgeschichtliche Themen."

Wie der Historiker Konrad Dussel als Verfasser des Heimatbuches erläuterte, sei es nicht selbstverständlich, ein so umfassendes Werk in drei Jahren zum Abschluss zu bringen – und dies "wäre ohne die Unterstützung vieler Köpfe nicht möglich gewesen".

Sehr intensiv hatte sich Konrad Dussel vor allem mit der wirtschaftlichen Entwicklung Ebhausens beschäftigt, wobei die alten Urkunden nur wenig hergeben. Immerhin hatte er eine Liste gefunden, die im Jahr 1545 bei der Erhebung einer "Türkensteuer" erstellt wurde, mit der die Feldzüge gegen die ins Reich vorrückenden Türken finanziert werden sollten.

Zu dieser Zeit zählte Ebhausen um die 200 Einwohner, aber erst nach dem 30-jährigen Krieg setzte ein "enormes Wachstum" ein und die Einwohnerzahl stieg bis zum Jahr 1796 auf mehr als 1000. Ein Höhepunkt erreichte das Wachstum 1849, als in Ebhausen 1658 Einwohner gezählt wurden. Doch in diesen Jahren setzte ein Wendepunkt ein, nachdem die große wirtschaftliche Not dazu führte, dass ein Drittel der Bevölkerung auswanderte. Viele Ebhauser wanderten in die USA aus, weil sie hier keine Chancen zum Überleben sahen.

Mit der Einrichtung der Schmalspurbahn, dem "Altensteigerle", im Jahr 1891 und der Gründung einer mechanischen Weberei 1893 begann der Wiederaufstieg. Vor diesem Hintergrund betonte der Historiker: "Ebhausen hat schon viel überstanden – in guten wie in schlechten Zeiten".

Musikalisch wurde die Präsentation des Heimatbuchs von Martin Frieß (Klavier) und Ralph Gundel (Saxofon) umrahmt.