Der Jahresausflug des Freizeittreffs Ebhausen führte ins Zabergäu. Nach einem Stopp im Kloster Maulbronn ging es direkt zum Mittagessen in die Waldschenke "Hörnle" in Brackenheim-Dürrenzimmern. Bei der Wein-Erlebnis-Tour durch die Weinberge erfuhr die Gruppe viel Wissenswertes über den Wein, seinen Anbau und zur Region. Zur Führung, die bei hohen Temperaturen stattfand, zählte natürlich auch eine Weinverkostung. Eine Schifffahrt auf dem Neckar von Marbach bis Poppenweiler sorgte für ein wenig Abkühlung. Nach der Abschlusseinkehr in der Brauereigaststätte "Krone" in Remmingsheim trat man nach dem langen Tag zwar müde, jedoch frohgelaunt die Heimreise in Richtung Ebhausen an. Foto: Böhrendt