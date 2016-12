Ebhausen. Zum "fairen Frühstück in der Adventszeit" wird am heutigen Freitag von 8.30 bis 11 Uhr in den Bürgersaal des Rathauses Ebhausen eingeladen. Parallel von 8 bis 13 Uhr kann der besondere Weihnachtsmarkt im Rathaus, der von 15 Ständen bestückt wird, besucht werden. Beide Veranstaltungen stehen unter dem Motto "Miteinander, fair und regional". So kann der Einkauf auf dem Wochenmarkt mit dem Besuch des Weihnachtsmarkts verbunden werden. Der Markt bietet "Fair Trade"-Produkte oder Geschenke von örtlichen Kunsthandwerkern. Auch können handgefilzte "Puschen" gekauft werden und damit ein Familien-Projekt im rumänischen Probstdorf unterstützt werden.