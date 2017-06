Ebhausen "Erreichbarkeit ist viel besser als erwartet"

Außerdem kann man simulieren, wie sich die Fahrzeiten ändern, wenn ein Angebot wegfällt oder dazukommt und wie viele Menschen davon betroffen sind. "Wenn es in Neuweiler einen Arzt geben würde, würden 2000 Menschen zehn Minuten Fahrzeit sparen", nannte Stefan Siedentop ein fiktives Beispiel.

Die Landkreisverwaltung kann diese Daten nun dazu nutzen, die Verkehrsströme zu optimieren. Wenn zum Beispiel irgendwo eine Schule geschlossen wird, können die Daten aus der Studie helfen, den Busverkehr so zu lenken, dass dennoch alle Schüler rechtzeitig in die Schule kommen. "Wir haben eine Studie gemacht, die die Erreichbarkeit im ländlichen Raum aufzeigt", sagte Hauk. Dies sei der entscheidende Punkt. Durch die Daten dieser Studie könne man sich nun mit Fakten beschäftigen. Es sei erstmals ein Werkzeug entwickelt worden, mit dem objektiv gesehen werden könne, wie sich Veränderungen auswirken. "Es wird nicht jeder hundertprozentig glücklich sein", sagte der Minister im Hinblick darauf, dass die Daten auch zeigen könnten, dass manche Dinge "halb so schlimm" seien, wie sie direkt vor Ort empfunden werden. Dies bestätigte dann auch Stefan Siedentop nach Auswertung der Daten für den Landkreis Calw: "Die Erreichbarkeit im ländlichen Raum ist viel besser als erwartet."

Landrat Helmut Riegger sagte, dass man nun "die Daten analysiere und für den täglichen Bedarf nutzen wolle". Damit sei es leichter möglich, Nahverkehrspläne nach Veränderungen auszurichten. Er freute sich, dass der Kreis Calw für dieses Modellprojekt ausgewählt wurde. Die Mobilität sei ein entscheidender Punkt im 21. Jahrhundert. Menschen im ländlichen Raum müssten genau so gut versorgt sein wie in Großstädten. "Am allerwichtigsten sind funktionierende Busverkehre", so der Landrat weiter.

"Das ist ein sehr mächtiges Tool", sagte Andreas Krewer vom Calwer Landratsamt, in dessen Zuständigkeit die Nutzung dieser Verkehrsdaten fällt. Zwar könne man nicht auf die Software selbst zurückgreifen. Aber die Macher der Studie hätten 500 verschiedene Szenarien simuliert und als Karten ausgedruckt, in denen nachgeschlagen werden kann. "An diesem Kartenmaterial kann man sehr viel abschätzen", so Krewer weiter. Als konkretes Anwendungsbeispiel nennt er, dass man damit die Anzahl der Busfahrten pro Tag in Relation zur Einwohnerdichte überprüfen kann. So komme man dann zu einer Kennzahl und könne entsprechend optimieren.

Eine Übertragbarkeit auf andere Landkreise ist zwar grundsätzlich möglich, allerdings sei es sehr aufwendig, die Daten einzupflegen, so Siedentop. Aus rechtlichen Gründen sei es vor allem extrem schwierig, an die ÖPNV-Daten zu kommen. Zudem berücksichtigt die Studie nur die Erreichbarkeit der Angebote, nicht aber deren Qualität. Wenn also ein Hausarzt wegfällt, weiß man zwar, wie weit der nächste weg ist, aber nicht, ob dieser überhaupt noch Patienten aufnimmt. "Die Welt besteht nicht nur aus Reisezeiten", schränkte Siedentop ein. "Der Fokus der Studie stand auf Erreichbarkeit, nicht auf Versorgungssicherheit." Dennoch habe man nun zusätzliche Anhaltspunkte, die man für die Verkehrsplanung nutzen könne.