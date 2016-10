Ebhausen Erddeponie an Grenze

In den nächsten Jahren wird die Ebhauser Erddeponie voraussichtlich ihre maximalen Kapazitäten erreicht haben. Da dies ein recht langwieriger Prozess ist, befasste sich der Gemeinderat schon jetzt kurz mit dem Thema.

Konkrete Vorschläge für einen neuen Standort gibt es noch nicht. Allerdings merkte Schuler für die Zukunft an, dass "der Betrieb strukturell etwas professionalisiert werden solle". In der Vergangenheit seien am jetzigen Standort Erdschiebungen wegen Wassers für mehrere tausend Euro notwendig gewesen. "Das kann es einfach nicht sein", fügte er hinzu.

Der technische Ausschuss wird sich die vorhandene Deponie besehen. Anschließend soll ein Fachbüro mit der Suche nach einem neuen Standort beauftragt werden, wie die Gemeinderäte beschlossen.