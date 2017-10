Ebhausen Ebhausen erhöht den Hiebsatz

"Wir haben einen Zuwachs im Wald und sind auf dem richtigen Weg, um eine bessere Durchmischung von Nadel- und Laubholz zu erreichen", war auch Bürgermeister Volker Schuler überzeugt.

Mit Blick auf den erst vor einigen Tagen veröffentlichten Waldzustandsbericht, wonach es dem Wald in Baden-Württemberg heute schlechter gehe als noch in den 90er Jahren und jeder dritte Baum geschädigt sei, erkundigte sich BWG-Rat Albrecht Scheel nach dem Thema Waldsterben. In seiner Antwort räumte Johannes Fünfgeld ein, dass der Anteil kranker Bäume heute höher sei, als noch in den 80er Jahren. Damals sei der saure Regen die Ursache gewesen, heute sei es die Klimaveränderung. Und so machte der Bereichsleiter deutlich: "Der Wald stirbt nicht ab, aber das Schadensniveau ist hoch, und der Wald ist ein Patient, den wir beobachten müssen."