Ebhausen Ebhausen ergattert weiteren Zuschuss

"Zuschusssituation ist aktuell sehr gut und hiervon profitieren wir"

"Für 2017 ist der bislang größte Coup in den Breitbandausbauabsichten der Gemeinde geplant", teilt die Gemeinde in einer Presseerklärung mit. Für die Erschließung des Gewerbegebiets in Ebhausen sowie die Anbindung des Schulstandortes an das Glasfasernetz rechnet man im Rathaus mit einer Finanzspritze in der Größenordnung von rund 600 000 Euro. Dieser Zuschuss würde es auch ermöglichen, sämtliche Anlieger an der Ausbautrasse direkt mit glasfaserbasierten Hausanschlüssen zu versorgen und die Versorgung im Allgemeinen über einen Glasfaseranschluss der nachgelagerten Kupferinfrastruktur zu verbessern.

Insgesamt wird in Ebhausen nach jetzigem Planungsstand in nächster Zeit rund eine Million Euro in den Breitbandausbau investiert, wobei im Rathaus nur mit Eigenmitteln von rund 20 Prozent für den Ausbau gerechnet wird. "Die Zuschusssituation ist aktuell sehr gut und hiervon profitieren wir, sonst wäre ein so rasanter Ausbau der Glasfaserinfrastruktur in einer finanzschwachen Gemeinde wie Ebhausen nicht möglich", weiß der für den Glasfaserausbau zuständige Kämmerer Christian Scheurle.

Bereits vor gut zwei Monaten durfte sich die Gemeinde über einen Förderbescheid aus Berlin zum Breitbandausbau freuen. Der Bund fördert Beratungsleistungen im Hinblick auf den Breitbandausbau mit einer 100-prozentigen Zuschussquote.

"Ziel ist es, dass mittelfristig jedes Wohngebäude und jeder Gewerbebetrieb mit einem eigenen Glasfaseranschluss versorgt ist, wobei selbstredend die bisher unterversorgten Gebieten für den Ausbau priorisiert sind", so Bürgermeister Volker Schuler. Das Netz soll anschließend verpachtet werden, damit die eingesetzten Eigenmittel refinanziert werden können.

Froh zeigt sich Schuler darüber, dass sich in Ebhausen alle Entscheidungsträger über die Bedeutung einer guten Breitbandversorgung bewusst sind. "Der Gemeinderat steht voll hinter den Projekten und zieht an einem Strang mit der Verwaltung. Dafür sind wir sehr dankbar, denn nur so können die Projekte effizient umgesetzt werden."