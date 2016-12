Ebhausen Bekenntnis zum Standort Ebhausen

Standard ist noch nicht bundesweit festgelegt

Horst Lipinski, Abteilungsleiter Soziale Hilfen vom Landratsamt Calw, und Heike Martin vom Sozialmedizinischen Dienst der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg sprachen sich positiv über das Engagement des Lebenszentrums und seiner Mitarbeiter. "Es ist toll, dass diese Einrichtung Menschen unterstützt, die Unterstützung brauchen, um wieder auf eigenen Beinen stehen zu können", lobte Lipinski. Martin meinte: "Das Lebenszentrum baut jetzt mit einem Standard, der bundesweit erst in zwei bis drei Jahren festgelegt wird."

Bevor der eigentliche Spatenstich vollzogen wurde, sprach Johannes Knöller, Superintendent der Evangelisch-methodistischen Kirche und Vorstand des Lebenszentrums, ein geistliches Wort. "Gott möchte, dass wir ›Ja‹ sagen. Ja zum Leben, ja zu Mut und Hoffnung, ja zu diesem Neubau."

Schließlich schnappten sich Bewohner, Mitarbeiter, Handwerker, Vertreter des Landratsamts und der Rentenversicherung einen Spaten und stellten sich in einer Reihe auf. Es war garnicht so einfach, bei der Kälte den Spaten in den Boden zu bekommen, aber schließlich gelang es allen und gemeinsam wurde gegraben. "Sind wir alle froh, dass wir so gute Bagger haben, die das für uns erledigen, und wir das nicht von Hand machen müssen", meinte Link lachend zum Abschluss.