Ebhausen Bahnhofsplatz ist jetzt nächstes Projekt

Platz wurde vor rund 20 Jahren schon einmal umstrukturiert

Zuvor erinnerte Bürgermeister Volker Schuler daran, dass der Bahnhofsplatz vor rund 20 Jahren umstrukturiert wurde. Und das seinerzeit mit großem Erfolg: So siedelten sich damals mehrere Gewerbetreibende im Bereich des Bahnhofsplatzes an. Doch das sei mittlerweile Vergangenheit und es habe sich seitdem einiges verändert, nachdem der Drogeriemarkt geschlossen hat, die Fahrschule ihren Standort geändert hat und die Bank sich an diesem Standort baulich verkleinern will, so der Rathauschef.

Nach der Platzgestaltung am Erlesteg ist der Bahnhofsplatz jetzt das nächste Projekt in Ebhausen. Gemeinsam mit allen dortigen Akteuren will man über die Neuausrichtung und Revitalisierung in diesem Bereich nachdenken. Ziel soll es dabei sein, die Nutzungsintensität wieder zu erhöhen und Leerstände zu füllen, die Wohnqualität zu steigern und die Parkierung zu optimieren. "Wir brauchen ein Gesamtbild und ein planerisches Konzept", erklärte der Rathauschef, dass die STEG die Kommune bei diesem Prozess planerisch und inhaltlich begleiten solle.