Ebhausen Auftragsbücher sind gut gefüllt

In einem Jahresrückblick bezeichnete Firmenchef Michael Rau den Verlauf des Jahres 2016 als sehr erfreulich. Sowohl in den Monaten Januar und Februar als auch im Ferienmonat August, Monate in denen es normalerweise auf dem Bau etwas ruhiger ist, wurde unter hohem Termindruck durchgearbeitet. Die gesamte Mannschaft habe wieder bewiesen, so Michael Rau, "dass wir den Anforderungen der Auftraggeber gerecht werden und die Baumaßnahmen termingerecht und in hoher Qualität fertigstellen können".

Michael Rau führte aus, dass dies nur mit einer hoch motivierten Belegschaft zu realisieren sei. Eine große Sorge allerdings bereite ihm der Nachwuchs- und der Facharbeitermangel. Rau: "Da müssen wir uns für die nächste Generation etwas einfallen lassen." Mit gut gefüllten Auftragsbüchern startet die Rau Bau GmbH & Co KG in das Jahr 2017. An seine Mitarbeiter gerichtet sagte Michael Rau, "es wartet wieder eine breit gefächerte Palette von verschiedenen Bauaufgaben auf uns – lassen Sie uns gemeinsam neue Ziele anpacken".

Bei der jährlichen Betriebsfeier wurden Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Michael Rau erwähnte, dass es der Familie sehr wichtig sei, den Jubilaren in einem feierlichen Rahmen zu danken. Die Ehrungen mit Überreichung der Ehrenurkunden sowie Verleihung der Treuemedaille der Handwerkskammer Karlsruhe, wurden in diesem Jahr von den Töchtern des Geschäftsführers, Fabienne und Chantal Rau, vorgenommen.