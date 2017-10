Ebhausen An der Nagold gibt’s genug zu tun

Das Sanierungsgebiet "An der Nagold" in Ebhausen läuft jetzt seit fünf Jahren. Zwischenzeitlich wurden bereits einige private und öffentliche Maßnahmen abgeschlossen, doch weitere Planungen sind in der Pipeline. Der Gemeinderat beschäftigte sich vor allem mit der Zukunft des Ziegelweges.

Ebhausen. Vorgestellt wurden dem Gemeinderat dabei mehrere Entwurfsvarianten der STEG, dem Stuttgarter Dienstleister für Städtebau, für den Bereich Ziegelweg/Bahnhofsplatz. Wie Bürgermeister Volker Schuler erläuterte, wünsche man sich im Rathaus eine "ergebnisoffene Diskussion". In einer Bürgerwerkstatt sollen weitere Ideen gesammelt werden.

Hannes Munk von der STEG machte deutlich, dass der Bahnhofsplatz in die Jahre gekommen sei. Doch bestehe jetzt im Rahmen des Sanierungsgebietes die Möglichkeit, in diesem Quartier mit seinem Inselcharakter zwischen Nagold und B 28 gestalterisch nachzusteuern. Ziele seien, die öffentlichen Verkehrsflächen umzugestalten, die Grünflächen aufzuwerten und ein Beleuchtungskonzept zu erstellen, um eine Quartiersmitte mit hoher Aufenthaltsqualität zu schaffen. Denkbar sei ebenso eine Attraktivierung der Uferbereiche, mit der die Nagold zugänglich und erlebbar gemacht werden könne. Wichtig sei ebenso eine Reaktivierung der vorhandenen Leerstände, wie den früheren Schlecker-Markt, sowie eine Neuordnung der Parkierungsflächen.