Ebhausen Albrecht Rupps scheidet aus

Ebhausen. Grund für die personelle Rochade im Gemeinderat war der Umstand, dass Albrecht Rupps im Frühjahr eine neue Aufgabe in der Gemeindeverwaltung übernommen hatte und vom Bauhof in die Bauverwaltung des Rathauses wechselte. Nachdem er damit nicht mehr als Arbeiter beschäftigt ist, sondern zum Personenkreis der Angestellten der Gemeinde zählt, ergab sich nun ein Hinderungsgrund nach der Gemeindeordnung.

Wie Bürgermeister Volker Schuler in Erinnerung rief, gehörte Albrecht Rupps dem Ebhauser Gemeinderat seit 2004 an. Dass der Rotfelder auch in der Bevölkerung zu den "allgemein geschätzten und anerkannten" Mitgliedern des Rates zählte, machte der Rathauschef unter anderem an den guten Wahlergebnissen deutlich – zuletzt hatte er im Jahr 2014 immerhin 1.021 Stimmen erhalten, was für einen Gemeinderat aus einem Ortsteil ein "super Ergebnis" sei. Zudem bescheinigte Volker Schuler dem scheidenden Rat eine "sehr konstruktive und kompetente" Mitwirkung im Gremium, wobei er sich für den engagierten ehrenamtlichen Einsatz bedankte.

Für die SDW-Fraktion machte Andreas Weßling deutlich, dass Albrecht Rupps schon 2004 auf Anhieb mit einem guten Ergebnis für die SDW in den Gemeinderat eingezogen war. Besondere Themen seien für Albrecht Rupps die Natur und der Umweltschutz gewesen, doch habe er als Bauhofleiter und Gemeinderat immer auch Bürgernähe bewiesen. "Wir verlieren jetzt unseren Rotfelder Stimmenkönig", stellte Andreas Weßling fest.