Auf den Tag genau trafen sich die am 12. März 1967 Konfirmierten jetzt wieder zur Feier der Goldenen Konfirmation in der evangelischen Kirche in Ebhausen. Die Goldkonfirmanden aus Ebhausen wurden in den Gottesdienst mit einbezogen und bekamen von Pfarrerin Magdalene Schüsselin ihren Denkspruch überreicht. Anschließend ging es mit den Partnern in die Sportheimgaststätte in Ebhausen zum gemeinsamen Mittagessen und gemütlichen Zusammensein. Foto: Rauser